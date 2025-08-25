Tortosa destinará 709.000 euros para adquirir los terrenos del nuevo hospital

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, y la teniente de alcalde, Mar Lleixà, durante la atención a los medios para explicar la nueva partida presupuestaria.ACN

Tortosa destinará presupuesto de 709.256 euros para la adquisición de los terrenos donde la Generalitat construirá el nuevo hospital de las Terres de l'Ebre en el barrio de Sant Llàtzer. La adquisición de este espacio, de 84.000 metros cuadrados, es uno de los compromisos del Ayuntamiento en el protocolo firmado con la Generalitat el pasado mes de abril.

El Consistorio prevé aprobar la partida en el pleno ordinario de septiembre y ha apuntado que espera que la cesión se haga efectiva a finales de 2025 o a principios del próximo año. El alcalde, Jordi Jordan, afianza su voluntad de encontrar un acuerdo con los propietarios, pero no descarta la expropiación: "Trabajamos para poder adquirirlos de mutuo acuerdo con los propietarios, pero si no es el caso será vía expropiación".

El alcalde ha reafirmado el compromiso con la Generalitat: "Trabajamos con firmeza y diligencia para avanzar en la construcción del nuevo hospital en unos terrenos que sean considerados aptos por la Generalitat”. El gobierno municipal prevé que la comisión informativa de Gobernanza Municipal hoy dictamine la propuesta de modificación presupuestaria para disponer de la correspondiente partida, que se tendría que aprobar en el pleno ordinario del próximo mes de septiembre.

El Consistorio ha explicitado que el dinero proviene de la partida para la construcción de un centro deportivo-social en los Josepets, desestimada porque ninguna empresa ha optado a la licitación. Además, la modificación presupuestaria también ha incluido la distribución de 250.000 para ejecutar los proyectos ganadores de los presupuestos participativos, una partida de 21.200 € para la nave deportiva del Temple y otra de 2.000 € para instalaciones para controlar la población de jabalíes.