Fuerte accidente entre dos coches en Benifallet: un conductor se encuentra en estado grave

El conductor de un turismo ha resultado gravemente herido tras un fuerte accidente entre dos vehículos en la carretera T-302, a la altura del municipio de Benifallet. El siniestro ha tenido lugar este lunes poco antes de la una del mediodía, cuando, por causas que aún se están investigando, los dos coches han colisionado. De hecho, uno de ellos ha volcado y ha bloqueado ambos carriles de la carretera.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han tenido que liberar al conductor atrapado en el interior del vehículo volcado. Los efectivos han tenido que intervenir por el techo del coche. Una vez fuera del vehículo, el herido ha sido asistido por personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).