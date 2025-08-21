Los niños de los pueblos afectados por el incendio de Paüls aprenden a reconducir el miedo al fuego jugando

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat hace semanas que visitan los pueblos afectados por el incendio de Paüls, donde surgió la iniciativa, para hablar con los niños del fuego y de su profesión. A la iniciativa, nombrada Foc mirat sense por, el jefe de la región de emergencias de las Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, y un grupo de efectivos han explicado cómo se trabaja en la extinción de incendios y han hecho pedagogía sobre el respeto al fuego y los espacios seguros que son los pueblos.

De esta manera, se ayuda a los menores a olvidar el miedo y la angustia vivida durante el incendio forestal y también han jugado con ellos para «desmitificar» el trabajo que hacen. «No hay que ser un superhombre o una supermujer para ser bombero. Tienes que ser un supermotivado», ha apuntado Expósito.

Cuando todavía no se había extinguido el incendio, en Paüls se pidió a los Bombers de la Generalitat que vinieran a hablar con los más pequeños del pueblo, que se habían contagiado de la angustia y el sufrimiento de los adultos y habían sido testigos de un virulento incendio forestal a las puertas de casa que les inquietaba. Con el nombre de Foc mirat sense por, los Bombers han visitado los cinco municipios afectados por el incendio, Paüls, Tivenys, Aldover, Xerta, y este jueves, Alfara de Carles, y han interactuado directamente con los más pequeños para calmarlos.

Cómo explica Ricard Expósito, inspector jefe de la región de emergencias del Ebre, han encontrado unos niños con cierto trauma y con miedos y problemas como dormir por la noche, «por si se quemaba el pueblo». Las conversaciones y las actividades con los bomberos han ayudado a identificar y «reconducir» este repelús para que los niños «mantengan el respecto al fuego», pero no le tengan miedo. «Les hemos enseñado que el pueblo no se puede quemar, que es un lugar seguro, como el entorno familiar, y hemos intentado hacer esta división entre el fuego y la seguridad», ha explicado el inspector.

Trabajadores públicos

Otro de los objetivos de la iniciativa ha sido «desmitificar el trabajo del bombero y de la bombera». Los han contado a los niños que ellos «no son superhéroes», «no llevan capa ni marchan volando hacia casa» y que para hacer este trabajo el que hace falta es «supermotivació». «Somos trabajadores públicos, como es un maestro, un médico, un asistente social», los han contado. «Cuando sean grandes podrán decidir también incorporarse en el cuerpo de bomberos para hacer el trabajo que hacemos», ha añadido Expósito.

Después de la charla, los niños y niñas han podido probar la ropa y los equipos de extinción, subir al camión, hablar por las emisoras, usar las mangueras de agua y aprender como mejora el trabajo en equipo, cuando está organizado y muy repartido. Para rematar la actividad, los bomberos los han remojado con espuma.

Enseñar el trabajo completo

De la iniciativa Fuego mirado sin miedo, el jefe de la región ebrense de emergencias asegura que también se llevan aprendizajes. «Tenemos que mejorar aspectos comunicativos, en todas las franjas de edad y tenemos que intentar ser más proactivos, dentro de las limitaciones que tenemos porque somos las que somos. No tenemos la plantilla que nos gustaría para hacer todo este tipo de actividades», ha apuntado.

Aun así, Expósito ha insistido que hay que mejorar la pedagogía sobre el trabajo que se hace más allá de la extinción de incendios y asistencia en emergencias porque la gente no se asuste cuando los ve. «Si los bomberos solo nos tienen que ver cuando pasan cosas, es que estamos haciendo cosas mal», ha lamentado. «Tenemos que dar a conocer más las tareas de preparación que basura, no solo del territorio, sino de la población, como también hemos podido coger estos días que hemos hecho reuniones con los vecinos de los pueblos afectados», ha explicado.