Roquetes reparará cuatro caminos afectados por temporales

El Ayuntamiento de Roquetes (Baix Ebre) hará actuaciones de mejora en varios tramos de los caminos de Bandejats, la Caramilla, Parellades y Corral del Moch, afectados por fenómenos meteorológicos. El proyecto tiene un presupuesto de 120.285,14 euros. Una ayuda de 90.000 euros de la Diputació de Tarragona permitirá financiar el 75% del coste de las obras, que empezarán en septiembre.

El proyecto prevé evitar daños en futuros aguaceros. Concretamente, se levantará la altura del camino en los puntos donde se encuentra por debajo del nivel de las fincas, se construirán rompeolas para contener las avenidas de agua y se hormigonarán pasos de barranco para conservar el trazado y prevenir afectaciones en caso de crecidas del caudal.

La actuación forma parte de la segunda fase del plan de mejora de caminos municipales de Roquetes que prevé una inversión de cerca de un millón de euros hasta el año 2027. El programa incluye acciones en 12 viales de la red municipal, formada por 177 kilómetros de caminos. Hasta el momento, se ha asfaltado y ampliado el Camino del Mig, entre la Ravaleta y la C-12, y se han arreglado los caminos de Terrapico, Panxablanca, Matamoros y Barranc de Lledó. La tercera fase prevé actuar en los caminos de Reguers Nou, Pocateula y Forcallet.