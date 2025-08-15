El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta adquiere la condición de hospital universitario de la URV

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha adquirido la condición de hospital universitario de Rovira i Virgili (URV). Así lo ha publicado el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que confirma que dispone de los requisitos para impartir la docencia práctica a los estudiantes.

También se ha confirmado que el curso académico próximo se pondrá en marcha el Grado en Enfermería en el Pirineo impulsado por la Universidad de Lleida (UdL), que se impartirá en Tremp. La primera promoción contará con 20 plazas y ofrecerá prácticas clínicas en los centros asistenciales del Alto Pirineo y el Arán. La sede temporal del grado estará en el Instituto de Tremp, mientras se acaban las obras en las instalaciones del Hospital Comarcal del Pallars, según la resolución del DOGC.

Estas 20 plazas de nueva creación del Grado en Enfermería en el Pirineo se suman a las 105 plazas que ya está ofreciendo la UdL en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Lleida y a las 85 del Campus Universitario de Igualada.

Por otra parte, con la aprobación del Verge de la Cinta como en nuevo hospital universitario, la consejería de Recerca i Universitats cumple con la voluntad de reducir a la mitad los trece meses de tramitación que se requerían para adscribir el centro como hospital universitario y poder impulsar así, en un futuro, los estudios de Medicina en el Campus ebrense de la URV.

Otra universidad catalana que el próximo curso también empezará a impartir el Grado de Enfermería será la Universidad Abat Oliva CEU, con 80 plazas. Mientras duren las obras de ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, las actividades docentes se harán en los espacios que esta universidad privada tiene en la calle Balmes de Barcelona.