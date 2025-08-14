El Hospital de Tortosa afirma que ser un centro universitario les permitirá «retener el talento»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha celebrado que el Departament de Recerca i Universitats haya dado luz verde para que el centro tenga la condición de universitario después del informe favorable del Departament de Salut.

Maria Ferré, gerente del hospital, ha afirmado que este hito permitirá «retener el talento» en las Terres de l'Ebre, «que es tan importante y necesario», ha subrayado. Ha insistido en que es un «gran aliciente» y un «reconocimiento» a los profesionales sanitarios del centro, destacando que la docencia es uno de los «pilares fundamentales» del hospital. Finalmente, ha recordado que este trámite se enmarca en un proyecto para hacer llegar los estudios de medicina en el campus de la URV del Ebre.