Detenida una pareja en Tortosa por estafar más de 143.000 euros a un anciano

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tortosa detuvieron el lunes a un hombre y una mujer de 39 y 34 años, como presuntos autores de los delitos de administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental.

La investigación se inició a finales de julio cuando un agente del cuerpo de los Mossos d'Esquadra tuvo conocimiento de la situación de vulnerabilidad extrema en que se encontraba la víctima, un hombre de 76 años con una enfermedad neurodegenerativa y movilidad reducida que vivía sol desde hacía años.

El origen de los hechos se remonta a hace aproximadamente un año, cuando la víctima conoció al hombre detenido porque este fue a hacer una reparación a su domicilio.

Días después, el mismo hombre volvió junto con su mujer para pedirle dinero bajo el pretexto de una supuesta urgencia médica familiar, iniciándose así una relación de dependencia y explotación emocional.

Poco después, la mujer se ofreció como cuidadora, un papel que permitió a la pareja acceder progresivamente a la vida personal y económica de la víctima. Con el tiempo, consiguieron que esta firmara varios documentos, presuntamente sin ser consciente del contenido o bajo falsas promesas.

La pareja investigada también obtuvo acceso a la aplicación bancaria y al PIN de la tarjeta de crédito de la víctima, lo que les permitió realizar operaciones de extracción de efectivo, entre otros, sin conocimiento ni autorización del titular. También hicieron uso de sus datos personales en trámites oficiales, mediante la suplantación de identidad de la víctima.

La situación se agravó con el aislamiento progresivo de la víctima respecto de su entorno habitual y un deterioro notable de su estado de salud agravado por una significativa pérdida de peso corporal en pocos meses.

Con todos estos indicios, la Unidad de Investigación concluyó que la pareja habría desarrollado una estrategia deliberada de manipulación emocional y económica con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial a costa de la vulnerabilidad de la víctima.

Mediante estas prácticas, en pocos meses la pareja arrestada habría obtenido de la víctima gran cantidad de dinero, otras disposiciones económicas y bienes inmuebles por más de 143.000 euros. Los detenidos pasaron el martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa.