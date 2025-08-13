Las obras en una calle en Roquetes provocan un escape de gas por la rotura de una cañería

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Esta mañana del miércoles se ha producido un escape de gas en Roquetes. Los hechos se han producido a las 08.46 horas cuando unos operarios que estaban realizando unas obras en la calle del Estret de l'Hereu, junto a la Raval de Crist, han perforado una cañería de gas.

Hasta allí se han desplazado tres dotaciones terrestres de Bombers de la Generalitat. También se ha alertado a la compañía de gas que ha cerrado la llave de paso para detener el suministro de gas hasta la reparación de la cañería.

Los bomberos han revisado un almacén próximo para descartar que hubiera acumulación de gas. En el lugar se mantienen las tres dotaciones de bomberos hasta que la zona sea segura. La calle se encuentra cortada a la circulación.