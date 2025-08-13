El Hospital de Tortosa cumple los requisitos para adquirir la condición de universitario

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Recerca i Universitats Núria Montserrat firma la resolución de que declara que el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) cumple los requisitos para adquirir la condición de hospital universitario de la Universidad Rovira i Virgili (URV), paso previo a impulsar los estudios de Medicina en el campus ebrense. Como publica el DOGC este miércoles, la dirección general de Profesionales de la Salud ha emitido un informe favorable para que el Verge de la Cinta reciba este reconocimiento «dado que cumple con los requisitos y criterios previstos en la normativa vigente» y Salut considera que el HTVC «dispone de los recursos necesarios para impartir la docencia práctica a los estudiantes universitarios correspondientes».

La consellera Núria Montserrat ya se había comprometido al principio de julio a «acortar a la mitad» los trece meses de tramitación para adscribir el Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) como hospital universitario y poder impulsar los estudios de Medicina en el campus ebrense de la URV. La Universidad Rovira i Virgili, el Institut Català de la Salut y el Departament de Salut suscribieron, en octubre del año pasado, un concierto relativo a la colaboración docente, asistencial y de investigación, para establecer «una colaboración en la formación práctica de los alumnos de enseñanzas universitarias en el ámbito de las ciencias de la salud que ofrecen la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y la Facultad de Enfermería de la URV».

Fue el 7 de julio, pocos días después de la visita a Tortosa de Montserrat, que la Universidad presentó la solicitud a la dirección general de Universitats para el reconocimiento del centro hospitalario ebrense como hospital universitario. La solicitud cuenta con la aprobación del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la URV. El informe favorable de Salut fecha del 16 de julio y la consellera firma la resolución el 1 de agosto, que se ha publicado este miércoles.

