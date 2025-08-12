El Ayuntamiento abre gratuitamente la piscina de Jesús hasta el domingo por la ola de calor

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ofrece el acceso gratuito a la piscina descubierta del Win de Jesús hasta el domingo. Ante la segunda ola de calor de este verano, con los termómetros batiendo récords de temperatura en las Terres de l'Ebre, el consistorio ha tomado esta medida extraordinaria e invita a la ciudadana a acudir y refrescarse dentro de los horarios ya establecidos y del aforo permitido.

La alcaldesa accidental Mar Lleixà ha recordado que en el municipio también se puede tomar el baño en las piscinas de Campredó y los Reguers, en este caso pagando la entrada pertinente. Además, hace unas semanas que se ha puesto en marcha la primera fuente refrigerada de la ciudad en el parque Teodor Gonzàlez donde se puede beber agua y rellenar botellas y vasos.

Lleixà ha pedido a la ciudadanía que extremes las medidas de protección y de precaución y siga las recomendaciones sanitarias habituales como la hidratación, así como evitar la exposición y los deportes en las horas de más calor.