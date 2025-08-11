Detienen a cuatro hombres por robos en interior de vehículos en las playas de l'Ametlla de Mar

El hombre fue detenido el martes en un domicilio de la calle Francesc Macià de Cunit.Mossos d'Esquadra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Comisaría de l'Ametlla de Mar han detenido a cuatro hombres de entre 21 y 43 años, como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y de pertenencia a un grupo criminal.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 15:30 horas del pasado 6 de agosto, cuando los agentes recibieron el aviso de un robo en el interior de un vehículo estacionado en l'Ametlla de Mar.

La información recibida por los agentes indicaba que los presuntos autores del robo podían ser un grupo de hombres que se desplazaban con una furgoneta tipo campo.

El hecho de que varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se encontraran cerca de la zona alertados por hechos similares ocurridos en días anteriores permitió que se pudiera iniciar la búsqueda de los ladrones rápidamente.

Los agentes organizaron puestos de control con el fin de localizar el vehículo sospechoso y pudieron interceptarlo en la zona de Tres Cales, momento en que uno de los ocupantes salió corriendo y huyó por un barranco.

Acto seguido, la furgoneta realizó una maniobra evasiva e inició una huida al mismo tiempo que los ocupantes tiraban objetos por las ventanas. Estos objetos posteriormente pudieron ser recuperados por los policías. Finalmente, los agentes pudieron parar el vehículo, que iba ocupado por cuatro hombres.

En el interior de la furgoneta los agentes localizaron numerosos objetos, como bolsas de viaje, aparatos electrónicos, material informático, otros objetos personales de valor y dinero en metálico. En el cacheo del vehículo también se pudo localizar un utensilio especial para romper cristales.

Al mismo tiempo, otras patrullas de los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de l'Ametlla de Mar, pudieron comprobar que en varios parkings de playas próximas había otros vehículos con signos evidentes de haber sufrido el mismo tipo de robo.

Los cuatro hombres quedaron detenidos por presuntamente haber robado en el interior de seis vehículos en l'Ametlla de Mar y uno en l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp).

Prácticamente la totalidad de los objetos recuperados han podido ser devueltos a sus propietarios legítimos mientras se continúan las gestiones por determinar si los arrestados están relacionados con otros robos ocurridos en la zona.

Los componentes de este grupo tienen un historial criminal amplio y la mayoría de antecedentes en los cuales están encartados son|están por|para delitos en el ámbito patrimonial.

Continúan las gestiones policiales con el fin de localizar y detener el quinto miembro del grupo, zafado en el transcurso de esta actuación.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial el día 9 de agosto en el juzgado de instrucción de guardia de Tortosa.

Consejos para evitar el robo en el interior del vehículo

Los Mossos d'Esquadra ha emitido varios consejos para evitar robos en el interior del vehículos. Entre ellos hay no dejar nada de valor dentro del vehículo. Además, procurar que los altavoces y los equipos de música estén ocultos. Mejor llevárselos. Intentar también estacionar el vehículo en lugares|sitios iluminados y, si es posible, instalar una alarma en el vehículo.

En caso de ver a alguna persona cerca del vehículo con una actitud sospechosa o se encuentra algún coche forzado, no tocar nada y llamar inmediatamente al 112. Además recuerdan que la venta de objetos robados es un delito; por lo tanto, en caso de tener conocimiento, hay que denunciarlo.