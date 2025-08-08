La mancha viscosa desaparece de las playas de l'Ametlla de Mar, pero se mantiene la prohibición de baño

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La alcaldesa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo, ha explicado que, después de una exhaustiva inspección en todo el litoral del municipio, se ha comprobado que no se aprecia restos en el agua de la sustancia "blanca y viscosa" detectada este jueves. Así y todo, se ha decidido mantener la prohibición del baño en las playas y ondeará toda la tarde la bandera roja. La brigada municipal acabará de rastrear y limpiar algún punto sucio del litoral.

Este sábado las playas se reabrirán con bandera amarilla, "permitiendo el baño con precaución", ha dicho Del Amo. Se desconoce todavía el origen del vertido y qué tipo de sustancia es. La alcaldesa ha apuntado que algunas personas que se han bañado durante el episodio no han sufrido ninguna reacción adversa.

Todos las cuerpos de seguridad, Policía Local de la Ametlla de Mar, Agentes Rurales, Salvamento Marítimo y Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil, han inspeccionado todo el litoral del municipio este viernes por la mañana. En la reunión de seguimiento de este mediodía se ha comunicado que no quedan restos en el agua de la sustancia detectada este jueves, "una mancha blanca y viscosa" que se apareció primero en la playa de Pixavaques y se ha extendido por el resto de playas.

La Agencia de Residuos de Cataluña ha tomado muestras de la sustancia para tratar de determinar qué es, y si es tóxica, y averiguar cuál puede ser el origen del vertido. Aunque no se han registrado reacciones adversas en los bañistas en las últimas horas, la alcaldesa de l'Ametlla de Mar prevé que se mantenga la bandera amarilla en las playas durante unos días por precaución.