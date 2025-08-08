Detenido un vecino de Berga por agredir a su pareja en Tortosa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Policía Local de Tortosa ha detenido a un hombre de 39 años, vecino de Berga, por agredir a su pareja en la calle. Los hechos se produjeron el sábado por la tarde en la calle Pujada del Seminari. Un vecino avisó de que un individuo agredía a una mujer y le quería quitar el bolso. Al llegar los agentes, el hombre huyó deprisa, pero lo interceptaron en la calle Genovesos.

La víctima es la pareja del arrestado, también vecina de Berga. Se encontraban de paso por Tortosa. La mujer no quiso denunciarlo, pero como presentaba lesiones, la Policía Local arrestó al agresor por un delito de violencia machista. Una vez trasladado a la comisaría de los Mossos, la detención quedó sin efecto porque la víctima insistió en que no lo quería denunciar.