El pueblo costero de Tarragona que cautiva a National Geographic: calas secretas, playas vírgenes y un litoral que enamora

La revista National Geographic ha puesto el foco este verano sobre uno de los tesoros más queridos del litoral tarraconense: l'Ametlla de Mar. El medio internacional, reconocido por su mirada rigurosa y estética sobre la naturaleza y el patrimonio mundial, ha dedicado un amplio reportaje a las calas salvajes y poco conocidas que se esconden en torno a este municipio del Baix Ebre.

Según el artículo, la Almendra representa «el epicentro de una constelación de calas recónditas», ideales para aquellos que buscan la Tarragona más secreta, lejos de las grandes playas de arena fina habituales en la Costa Daurada. Les calas del Illot, Cala Moros o la Playa de l'Àliga son sólo algunos ejemplos de los rincones que la revista destaca por su belleza natural y su baja urbanización.

Imagen de la cala del Illot en la Ametlla de Mar.Turismo del Delta

Uno de los elementos más atractivos es el camino de ronda del GR 92, que permite recorrer a pie el litoral entre la Ametlla de Mar y l'Ampolla, conectando calas y acantilados con vistas espectaculares y aromas de resina y sal marina. Este sendero, que forma parte de la red europea E10, se convierte en una ruta privilegiada para conocer a pie uno de los tramos costeros mejor conservados del país.

Imagen del Camino de Ronda Sud de la Ametlla de Mar.Wikiloc

National Geographic también pone el acento en la playa del Fangar, en el Delta del Ebro, que describe como «una postal del fin del mundo» por su extensión de dunas, su faro icónico y la sensación de soledad salvaje que se respira. Sin embargo, el medio alerta de su vulnerabilidad ante el cambio climático, recordando el impacto de los temporales como el Gloria o el Filomena.

Otras calas destacadas son la Cala Santes Creus, una de las más recónditas y tranquilas del litoral, y el famoso tridente de Cala Forn, Cala de Sant Jordi y Cala Vidre, próximas a la urbanización de las Tres Calas y al castillo de Sant Jordi d'Alfama.

También hay espacio para las playas nudistas, como la playa del Torrent del Pi o la histórica playa del Torn, que según el reportaje, han visto reducido el espacio dedicado al naturismo por la presión turística. National Geographic hace referencia a las reivindicaciones de grupos nudistas que reclaman el respeto por estos espacios de libertad.