Accidente en la Ametlla de Mar: un carril cortado y 6 km de congestión en la AP-7
Habría sido un choque entre dos o tres turismos, en dirección Castellón
Esta mañana se ha producido un accidente de tráfico en la autopista AP-7, a su paso por el término municipal de la Ametlla de Mar, en sentido sur hacia Castellón.
Según las primeras informaciones, habría implicados dos o tres turismos en una colisión que ha obligado a cortar un carril de la vía.
Como consecuencia del incidente, se han registrado hasta seis kilómetros de congestión en la zona. Actualmente, los vehículos accidentados en la AP-7 en la Ametlla de Mar ya se han retirado en el arcén y no hay ningún carril cortado, aunque todavía hay lentitud en un tramo de 6 km en sentido Castellón.
A estas alturas, todavía se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos.