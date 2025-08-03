Diari Més

Accidente en la Ametlla de Mar: un carril cortado y 6 km de congestión en la AP-7

Habría sido un choque entre dos o tres turismos, en dirección Castellón

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.

Esta mañana se ha producido un accidente de tráfico en la autopista AP-7, a su paso por el término municipal de la Ametlla de Mar, en sentido sur hacia Castellón.

Según las primeras informaciones, habría implicados dos o tres turismos en una colisión que ha obligado a cortar un carril de la vía.

Como consecuencia del incidente, se han registrado hasta seis kilómetros de congestión en la zona. Actualmente, los vehículos accidentados en la AP-7 en la Ametlla de Mar ya se han retirado en el arcén y no hay ningún carril cortado, aunque todavía hay lentitud en un tramo de 6 km en sentido Castellón.

A estas alturas, todavía se desconoce el estado de los ocupantes de los vehículos.

