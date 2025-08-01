Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida de gravedad después de haber sufrido un accidente en la TV-3021 en Rasquera. Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), el aviso ha entrado a las 08.12 horas por una salida de vía en el punto kilométrico 3,3.

Los Bombers de la Generalitat se han desplazado con cuatro dotaciones hasta el lugar del accidente. Allí se han encontrado con que un vehículo ha salido de la vía y ha caído por un terraplén de cuatro metros. Su conductor estaba en el interior y lo han extraído del vehículo. Está la sospecha de que el accidente ha podido tener lugar durante la madrugada.

Los bomberos han estabilizado el vehículo en la zona y han ayudado a extraer al ocupante, el cual ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques. El hombre ha sido trasladado a un hospital en helicoptero en estado grave.

La TV-3021 se encuentra cortada a la circulación hasta que acabe el servicio y la calzada esté limpia.