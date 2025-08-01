La Guardia Civil rescata una cría de ardilla atrapada en un lago urbano en Tortosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Tortosa, unidad adscrita al SEPRONA de la Comandancia de Tarragona, han rescatado una cría de ardilla que se encontraba atrapada en el interior de un lago artificial situado en el parque público Teodor González de Tortosa.

La intervención se inició tras recibirse un aviso ciudadano a través del número de emergencias 062, en el que se alertaba de la presencia de un pequeño animal intentando salir del agua sin éxito. A su llegada, los agentes confirmaron que se trataba de una cría de ardilla visiblemente debilitada y desorientada, con claros signos de agotamiento y sin fuerzas para mantenerse a flote o defenderse.

Los especialistas del SEPRONA procedieron de inmediato al b, logrando sacar al animal del agua en condiciones críticas, para después liberarlo en un entorno próximo y seguro. Una vez en tierra firme, la ardilla recuperó poco a poco la movilidad y logró encaramarse a un árbol en busca de su madriguera.

Durante los meses de verano, este tipo de animales silvestres descienden con frecuencia de los árboles en busca de alimento y fuentes de agua, lo que puede llevarles a caer accidentalmente en estructuras artificiales, como estanques, balsas o canales urbanos, de las que les resulta imposible salir sin ayuda.

La actuación de los agentes evitó que la situación derivara en un desenlace fatal, brindando una segunda oportunidad a este ejemplar, en un gesto que refleja el compromiso del SEPRONA con la protección de la fauna silvestre y el equilibrio ecológico en entornos urbanos y naturales.