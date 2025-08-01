Desmantelan una plantación intensiva de marihuana en el Perelló con 1.500 plantas

La plantación estaba en una finca rústica de difícil acceso oculta entre la vegetación y el pinar de la zona.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la unidad de investigación de Tortosa han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Les detenciones son resultado de una investigación abierta por los Mossos d'Esquadra después de tener informaciones que apuntaban a la existencia de una plantación de marihuana exterior de grandes dimensiones.

Esta plantación se encontraría localizada en el término municipal del Perelló (Baix Ebre) en una finca rústica no cultivada de difícil acceso oculta entre la vegetación y el pinar de la zona.

Los agentes realizaron varias comprobaciones y vigilancias en la finca mencionada y pudieron contrastar las informaciones recibidas.

La mañana del pasado miércoles, miembros de varias unidades de los Mossos d'Esquadra realizaron una entrada policial en la mencionada finca. Durante el operativo se intervinieron 1.500 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como utensilios y abonos necesarios para su cultivo.

Por otra parte también se intervinieron 180 kilogramos de ovillos de marihuana, secados y envasados al vacío en bolsas preparadas para su transporte.

Un hombre de 47 años que se encargaba de cultivar esta plantación fue detenido en el mismo lugar de los hechos. Posteriormente, y como resultado de las indagaciones policiales se detuvo otro hombre de 51 años el cual se encargaba de facilitar agua para el riego, así como de dar apoyo logístico para realizar el cultivo.

La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este hecho delictivo. Los dos detenidos pasarán hoy a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tortosa.