Refuerzan el servicio de autobús entre Gandesa y pueblos de la Terra Alta y las conexiones con Tortosa

El Departamento de Territorio ampliará las circulaciones en autobús que enlazan Gandesa con diferentes municipios de la Terra Alta. Son varias expediciones que hasta ahora sólo han circulado en días lectivos pero que a partir de este 1 de agosto pasarán a funcionar del lunes al viernes durante todo el año. Los trayectos de ida en dirección a Gandesa saldrán a las 15.15 de Arnes; a las 15.25 de Caseres; a las 15.40 de Batea, a las 15.30 de la Pobla de Massaluca y a las 15.30 desde la Fatarella. Los de vuelta saldrán desde Gandesa a las 19 horas, y en destino a Arnes, Caseres, Batea, la Pobla de Massaluca, la Fatarella y Prat de Compte.

Asimismo habrá tres expediciones por sentido entre Gandesa y Tortosa, que también circularán de lunes a viernes. Desde Gandesa hacia Tortosa saldrán a las 6.50, 16.00 y 19.00 horas. En sentido inverso, de Tortosa a Gandesa, lo harán a las 8.30, 15.30 y 18.00 horas. La empresa HIFE será la encargada de ofrecer el servicio.