La playa de Tarragona que tienes que visitar si quieres iniciarte en un deporte acuático

La playa de Riumar, situada en el corazón del Delta del Ebro, ha sido reconocida como una de las mejores de España para iniciarse en la práctica de deportes acuáticos a precios asequibles. Según un estudio elaborado por Wallapop, Riumar ocupa la sexta posición en un ranking que analiza 25 playas de todo el Estado, teniendo en cuenta criterios como la calidad de las escuelas deportivas, la disponibilidad de alojamientos, el número de horas de sol en verano o los precios de los menús, entre otros.

Con una puntuación global de 6,31 sobre 10, Riumar destaca por sus 14,55 horas de sol diarias durante los meses de verano, una de las cifras más altas del ranking. Además, la zona cuenta con 99 establecimientos de alojamiento y una buena relación calidad-precio con respecto a la restauración: el menú medio ronda los 15€, mientras que una cerveza cuesta unos 3€ y un café unos 2,13€.

Les escuelas de deportes acuáticos de Riumar también reciben una valoración muy positiva, con una puntuación media de 4,95 sobre 5 en Google Reviews. Estos factores hacen de la playa un punto de referencia al litoral catalán para aquellos que quieren iniciarse en disciplinas como el surf, el kitesurf o el paddle surf sin tener que marcharse lejos ni gastar una fortuna.

Les Canarias y Andalucía dominan el top nacional

A encima de todo del ranking se sitúa Platja Chica (Las Palmas) con una puntuación de 7,09, seguimiento por Playa del Águila y Platja de Vargas, también en las Canarias. El top cinco lo completan Castilnovo (Cádiz) y Las Salinas (Murcia), evidenciando la fuerte presencia de playas del sur y del archipiélago canario entre las favoritas para el turismo activo y económico.

Les 25 mejores playas para iniciarse en deportes acuáticos por poco dinero según un estudide Wallapop.Cedida

Más información sobre el estudio completo y el ranking de las 25 mejores playas españolas para aprender deportes acuáticos puede consultarse en el blog oficial de Wallapop: https://about.wallapop.com/blog/las-mejores-playas-espanolas-para-iniciarte-en-deportes-acuaticos-y-al-mejor-precio/