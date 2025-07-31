Alerta tiburón: una tintorera obliga a cerrar por precaución una playa en la Ametlla de Mar

Imagen del tiburón junto a la costa en la playa del Alguer, en la Ametlla de Mar.Facebook

La presencia de una tintorera en la playa del Alguer, en la Ametlla de Mar ayer miércoles por la tarde obligó a activar el protocolo de seguridad, con la izada de la bandera roja y la prohibición temporal del baño en la zona. El avistamiento se produjo hacia las tres y media de la tarde y generó cierta inquietud entre los bañistas.

Los socorristas actuaron rápidamente para desalojar la zona de baño y evitar riesgos, mientras se hacían las comprobaciones pertinentes. El Ayuntamiento decidió cerrar la playa durante unas horas para garantizar que no había ningún peligro para los usuarios.

La tintorera, también conocida como tiburón azul, es una especie habitual en aguas abiertas y no representa ninguna amenaza para las personas, a menos que se sienta amenazada. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud. Aunque normalmente se mantienen lejos de la costa, en épocas cálidas se pueden acercar por motivos de reproducción o alimentación.

Aunque la presencia del tiburón no suponía un riesgo directo, el Ayuntamiento mantuvo la bandera roja como medida preventiva hasta que se confirmó que el animal había abandonado la zona. La playa reabrió con normalidad una vez descartado el peligro unas horas más tarde.