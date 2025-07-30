Urbanismo
El Ayuntamiento de la Ametlla de Mar aprueba definitivamente el proyecto de urbanización de Sant Jordi Bosc
El consistorio pacta con los vecinos del polígono Pau Roques Daurades asumir el coste de los trabajos atrasados
El Ayuntamiento de la Ametlla de Mar ha aprobado el proyecto de urbanización del Plan de Mejora Urbanística de Sant Jordi Bosc, después de diez años de trámites y negociaciones entre consistorio y propietarios.
Así, el proyecto costará unos 9 millones de euros y los propietarios asumirán el coste, después de que se haya rebajado de los 13 millones iniciales a partir de eliminar algunas actuaciones previstas.
Por otra parte, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos y Propietarios de Rocas Doradas firmaron el 17 de julio el acuerdo que pone fin a las controversias urbanísticas del polígono Pau Roques Daurades, que llevaba doce años en litigio. En este caso, el consistorio asumirá la reparación de los desperfectos detectados por falta de mantenimiento.