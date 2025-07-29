Municipal
Tortosa confiscará la garantía del complejo Win después de desestimar las alegaciones de la constructora
Los informes técnicos municipales acreditan defectos constructivos «graves» en el equipamiento deportivo
El Ayuntamiento de Tortosa ha desestimado íntegramente las alegaciones presentadas por la empresa Benito Arnó a la propuesta de confiscación de la garantía del complejo deportivo Win. Los grupos políticos han aprobado por unanimidad desestimarlas en la sesión plenaria de este martes. De hecho, el 7 de julio, ya aprobaron iniciar el procedimiento para confiscar la garantía del equipamiento por un importe de 206.000 euros por las deficiencias existentes en las instalaciones deportivas.
Según el consistorio, estas se notificaron a la constructora de manera reiterada mediante informes emitidos en mayo de 2020, en noviembre de 2020, en octubre de 2022 y en agosto de 2023. Los informes técnicos municipales acreditan defectos constructivos «graves» en el complejo.
En las alegaciones, la empresa constructora sostiene que muchos de los desperfectos no son atribuibles a la ejecución de la obra sino a la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento. En cambio, el plenario las ha rechazado porque el informe técnico municipal indica que las deficiencias estructurales y de funcionamiento responden a una «mala ejecución y no a una falta de mantenimiento».
Concretamente, subrayan, que entre las deficiencias estructurales está la humedad en las paredes de las duchas y pasillo del spa; el hecho de que las placas solares no funcionen; el sistema de deshumidificación; las goteras en la sala fitness y en la cubierta de las salas de actividades dirigidas, así como el escape de agua entre la piscina del spa y el muro de contención.
«Los incumplimientos constatados tienen carácter grave y comprometen el funcionamiento del equipamiento. Se trata de defectos que tienen el origen en errores de ejecución y carencias en la calidad de la obra», ha asegurado el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. Los informes técnicos acreditan que muchas de las deficiencias comunicadas a la compañía no se han reparado y que la actuación presenta «vicios graves» que no se han resuelto durante el plazo de garantía.