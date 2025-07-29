Tortosa confiscará la garantía del complejo Win después de desestimar las alegaciones de la constructora

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa ha desestimado íntegramente las alegaciones presentadas por la empresa Benito Arnó a la propuesta de confiscación de la garantía del complejo deportivo Win. Los grupos políticos han aprobado por unanimidad desestimarlas en la sesión plenaria de este martes. De hecho, el 7 de julio, ya aprobaron iniciar el procedimiento para confiscar la garantía del equipamiento por un importe de 206.000 euros por las deficiencias existentes en las instalaciones deportivas.

Según el consistorio, estas se notificaron a la constructora de manera reiterada mediante informes emitidos en mayo de 2020, en noviembre de 2020, en octubre de 2022 y en agosto de 2023. Los informes técnicos municipales acreditan defectos constructivos «graves» en el complejo.

En las alegaciones, la empresa constructora sostiene que muchos de los desperfectos no son atribuibles a la ejecución de la obra sino a la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento. En cambio, el plenario las ha rechazado porque el informe técnico municipal indica que las deficiencias estructurales y de funcionamiento responden a una «mala ejecución y no a una falta de mantenimiento».

Concretamente, subrayan, que entre las deficiencias estructurales está la humedad en las paredes de las duchas y pasillo del spa; el hecho de que las placas solares no funcionen; el sistema de deshumidificación; las goteras en la sala fitness y en la cubierta de las salas de actividades dirigidas, así como el escape de agua entre la piscina del spa y el muro de contención.

«Los incumplimientos constatados tienen carácter grave y comprometen el funcionamiento del equipamiento. Se trata de defectos que tienen el origen en errores de ejecución y carencias en la calidad de la obra», ha asegurado el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. Los informes técnicos acreditan que muchas de las deficiencias comunicadas a la compañía no se han reparado y que la actuación presenta «vicios graves» que no se han resuelto durante el plazo de garantía.