Muere ahogado un hombre de 30 años en el río Ebro a la altura de Xerta

Publicado por RedaccióACN Creado: Actualizado:

Un hombre de 30 años murió este sábado arrastrado por la corriente del río Ebro, a la altura de la Illa Plana de Xerta. Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados a las 19.29 horas, y a la llegada de los primeros efectivos, se inició la búsqueda, tanto desde el agua, con un bombero equipado con el EPI (Equipo de Protección Individual) acuático, como desde los márgenes, a pie.

Fue uno de los testigos que localizó al hombre, a unos 150 metros más abajo del último lugar donde se le había visto, enganchado a una rama. Lo sacaron del agua, al margen derecho del río, y rápidamente iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), junto con los efectivos sanitarios del SEM (Sistema de Emergencias Médicas) que llegaron a la zona. Se realizaron las maniobras RCP durante 45 minutos, pero resultaron infructuosas y se confirmó su muerte.

Los Bomberos de la Generalitat activaron hasta cuatro dotaciones, entre ellas la embarcación, que finalmente no fue necesaria. También se desplazaron dos ambulancias del SEM y un equipo de psicólogos.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias judiciales pertinentes así como de la investigación, desplazaron dos dotaciones terrestres.