Sucesos
Muere ahogado un hombre de 30 años en el río Ebro a la altura de Xerta
Los hechos tuvieron lugar este sábado, cuando la víctima fue arrastrada por el agua del río en la zona de la Illa Plana
Un hombre de 30 años murió este sábado arrastrado por la corriente del río Ebro, a la altura de la Illa Plana de Xerta. Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados a las 19.29 horas, y a la llegada de los primeros efectivos, se inició la búsqueda, tanto desde el agua, con un bombero equipado con el EPI (Equipo de Protección Individual) acuático, como desde los márgenes, a pie.
Fue uno de los testigos que localizó al hombre, a unos 150 metros más abajo del último lugar donde se le había visto, enganchado a una rama. Lo sacaron del agua, al margen derecho del río, y rápidamente iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), junto con los efectivos sanitarios del SEM (Sistema de Emergencias Médicas) que llegaron a la zona. Se realizaron las maniobras RCP durante 45 minutos, pero resultaron infructuosas y se confirmó su muerte.
Los Bomberos de la Generalitat activaron hasta cuatro dotaciones, entre ellas la embarcación, que finalmente no fue necesaria. También se desplazaron dos ambulancias del SEM y un equipo de psicólogos.
Por su parte, los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de las diligencias judiciales pertinentes así como de la investigación, desplazaron dos dotaciones terrestres.