Les actuaciones en la zona quemada del incendio de Paüls empezarán en otoño para evitar la erosión

Les actuaciones en la zona afectada por el incendio de Paüls empezarán en otoño con el objetivo de evitar la erosión del terreno. Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una visita en un punto próximo donde se originó el fuego. Concretamente, está previsto que se hagan fajinas, márgenes vegetales, en más de 350 hectáreas de terreno con más pendiente. Se trata de una pizca más del 10% de la superficie afectada.

En este sentido, alcaldes, agricultores y ganaderos de los pueblos afectados se han reunido con el conseller para tratar dudas y preocupaciones sobre el futuro a corto y largo plazo. También está previsto hacer un seguimiento de los árboles quemados al perímetro del incendio, para garantizar la salud ambiental ante posibles plagas.

Los trabajos, previstos para después del verano, tienen como objetivo minimizar el riesgo de erosión y facilitar la regeneración natural de las zonas afectadas. Concretamente, se propone la construcción de fajinas, unos márgenes vegetales que se ubicarán en los terrenos con una pendiente más pronunciada y con material vegetal suficiente para hacer.

Al mismo tiempo, está previsto el arreglo de unos veinte kilómetros de pistas, además de facilitar y organizar la retirada de madera quemada para promover un aprovechamiento económico. Según el conseller Ordeig, se trata de medidas que se tendrán que hacer con la colaboración de propietarios forestales, ayuntamientos y agricultores. «Nuestra idea tiene que ser no parar de hacer acciones de mejora y gestión forestal, algunas de las medidas urgentes nos servirán para tener un territorio más resiliente», ha aseverado.

En este sentido, Ordeig ha reiterado la necesidad de «cambiar el paradigma sobre la gestión forestal» mientras se apuesta por un mosaico agroforestal. «O hacemos un cambio o sufriremos las consecuencias. Además, aquí hay una oportunidad económica monumental de aprovechamiento forestal, de biomasa y de las materias primas», ha insistido. Al mismo tiempo, en los próximos meses también está previsto hacer un seguimiento de los árboles quemados al perímetro del incendio para reducir el riesgo de plagas de perforadores y de rebote, garantizar la salud ambiental de la zona.

Con todo, conseller, técnicos y miembros de Bombers se han reunido con alcaldes de pueblos afectados por el incendio, agricultores y ganaderos de la zona para compartir dudas y preocupaciones sobre el futuro a corto y largo plazo. Un encuentro de la cual alcaldes como el de Xerta y el de Paüls han salido agradecidos por las explicaciones, pero reclamando «pasar de las palabras a los hechos».

«Salimos con la sensación de que hay mucho trabajo y que no será fácil todo el que nos viene por delante. Hay muchas actuaciones que se tienen que hacer a corto plazo, pero también hay otros a medio plazo, y sobre todo hay que reflexionar algunos temas estructurales que llevan muchos años, cuesta muchísimo avanzar, pero esperamos que esta desgracia sirva para que de cara a futuro las cosas se puedan enfrentar de otra manera», ha apuntado a la ACN el alcalde de Paüls, Enric Adell.

«De momento las palabras todas son mucho positivas, tenemos que tratar de ayudar a reconstruir el quemado y a realizar políticas de prevención que van más allá de la gestión forestal. La agricultura está desapareciendo y lo que hace falta es revertir esta situación», ha añadido Roger Aviñó, alcalde de Xerta.

Les tareas más urgentes, acabadas

Hoy por hoy, los trabajos más urgentes que se han llevado a cabo son la retirada de árboles muertos, la reparación de puntos de agua y la apertura de acceso de caminos. De hecho, las unidades del GEPIF de Arnes y Benifallet han estado trabajando intensamente para abrir y limpiar más de 30 kilómetros de caminos, muchos de los cuales habían quedado completamente intransitables. Entre estos, destacan el camino del barranco del Canal de Paüls, el camino de acceso en el paraje del Parque Natural de la Fuente Nueva (Alfara de Carles) y el camino de la Punta Alta (Xerta).

Con respecto al plan de prevención de incendios del Macizo de los Ports, fuentes del departamento indican que se está trabajando en la elaboración de los primeros estudios que tienen que servir de base para la redacción del plan. Se prevé que el documento se termine en el plazo de un año y que incluya el macizo y el parque natural de los Ports.