Xerta pide un informe sobre «el descontrol» del fuego y que la ayuda a la UME se pidiera 24 horas después

El Ayuntamiento de Xerta pedirá explicaciones y que se elabore un informe sobre la gestión de la emergencia y la extinción del incendio, sobre todo la primera noche, el lunes 7 de julio, cuando el fuego llegó a las puertas del pueblo y provocó situaciones de pánico y «descontrol total».

El alcalde Roger Aviñó quiere aclarar también por qué no se pidió la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias) hasta el martes por la noche. «Se nos decía que se estaba haciendo todo lo que se podía y no sé si es así o si se hubiera podido hacer más», ha lamentado el alcalde. Aviñó ha transmitido así el malestar que los vecinos expresaron en una tensa reunión informativa este martes por la noche. «Es una situación que entendemos que no se tiene que repetir», ha dicho.