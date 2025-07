Los municipios afectados por el incendio de Paüls empiezan a inventariar los daños a particulares

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los alcaldes cinco municipios afectados por el incendio de Paüls, Aldover, Xerta, Alfara de Carles y Tivenys han facilitado un documento a los damnificados por el fuego. Esta semana se quiere hacer balance de todos los daños que ha provocado el incendio a los cinco términos municipales para empezar a trabajar en las acciones más urgentes, como dar acceso a fincas y restablecer servicios. Pero también se habla ya de la reparación y la gestión de las 3.300 hectáreas quemadas eso como de las acciones que hay que plantear para gestionar los bosques del Parque Natural de los Ports y tener «infraestructuras estratégicas». «Si en la próxima no tenemos todo lo que hace falta, lo arrasará todo», ha advertido el alcalde de Paüls, Enric Adell.

La presidenta Noemí Llauradó y diputados de la Diputació de Tarragona visitan este lunes la zona afectada por el incendio y ya han ofrecido a los pueblos asistencia técnica y recursos para recuperar servicios municipales. Llauradó ha apuntado que de las reuniones que mantendrán con los alcaldes y afectados se empezarán a concretar las ayudas que puede ofrecer el ente provincial. «Ya estamos trabajando en el ámbito jurídico de qué manera estas asistencias técnicas pueden ser lo más rápido posible», ha dicho.

Las brigadas de carreteras ya apoyaron a los municipios la semana pasada, en Xerta, y se evaluará si se puede aumentar la aportación de la Diputació al Parque Natural de los Ports o si a las ayudas excepcionales para la reparación de los bienes y servicios públicos municipales por fenómenos meteorológicos u otras situaciones excepcionales se puede incluir los daños producidos por el incendio, sobre todo para la reparación de caminos y accesos a los municipios. «Todo el que se nos pida desde los ayuntamientos y veamos que sea competencia de la Diputació, pondremos de nuestra parte», ha dicho Llauradó.

Actuaciones a corto, medio y largo plazo

Enric Adell, en nombre de los cinco alcaldes afectados por el fuego, ha explicado que se reunirán con todos los vecinos damnificados entre este lunes y martes, se les facilitará un formulario para tener el detalle de todos los bienes afectados por el fuego y se dará información sobre la planificación de las posibles ayudas que se podrán solicitar.

La prioridad a corto plazo es ayudar a recuperar accesos a fincas y casas, y sobre todo para echar una mano a las personas «que lo han perdido todo y no tienen ningún servicio». El término municipal con más afectaciones urgentes es Xerta. «Tenemos que centrar los esfuerzos iniciales donde haya más emergencia», ha dicho el alcalde de Paüls.

A medio plazo, la Diputació y el Gobierno tendrán que concretar como se gestiona la zona quemada, una superficie «muy grande de 3.300 hectáreas», para que los propietarios de zonas boscosas y agrícolas no tengan que «poner dinero del bolsillo». «Haremos todo lo posible para que con el instrumento que sea, brigadas o planes de ocupación, se pueda hacer una gestión de toda la superficie quemada y que haya una ayuda activa a los vecinos y vecinas afectados», ha explicado Adell.

Gestión «equilibrada» del bosque

Los alcaldes también reclaman que, a largo plazo, se tendrá que replantear la gestión de los bosques en los Ports e instan al Gobierno y al Parque Natural de los Ports a sentarse para consensuarlo. «Esperamos que este incendio sirva para revertir cosas que se pueden mejorar. Y mejorar no quiere decir hacer lo que queramos con la gestión forestal en nuestro término municipal, que no lo hemos dicho nunca en ningún momento. Pero hace falta que en aquellas actuaciones que son prioritarias, no se metan tantos palos en las ruedas», ha pedido el alcalde de Paüls.

Enric Adell ha reivindicado que muchas infraestructuras que se han hecho en el pueblo en los últimos años han sido «estratégicas para poder apagar» el incendio y que, sin ellas, como balsas donde se han alcanzado los medios aéreos de extinción o pistas para evitar caminos de cuello de botella, el alcance del fuego habría sido todavía más grande. El alcalde ha lamentado que llevar a cabo estas actuaciones «muchas veces ha sido muy difícil» y ha pedido «consensuar y encontrar un equilibrio para gestionar este bosque».

«Si la próxima que viene, no tenemos todo lo que hace falta, lo arrasará todo. No hay que ser lo más inteligente de la clase para ver que con la superficie que queda para quemar, si hubiera echado el viento en dirección contraria, no lo habrían parado y habría arrasado Paüls, Alfara de Carles, Horta de Sant Joan. No sé dónde habría llegado», ha alertado.

Seguros para los campesinos

Los alcaldes del Baix Ebre también han estado hablando con los alcaldes que, en 2019, sufrieron el incendio en la Ribera d'Ebrr, la Torre de l'Espanyol, Vinebre y Flix, entre otros. De las conversaciones se teme que los agricultores afectados por el fuego no puedan recibir ayudas por la superficie forestal que se los haya quemado o que se vinculen las ayudas para las zonas cultivadas a seguros agrarios de cinco años. Los ayuntamientos del Baix Ebre no descartan asumir estos seguros si estos condicionantes se repiten ahora para los campesinos afectados por el incendio de Paüls. «Estamos hablando de pequeños propietarios y fincas que no están aseguradas, porque la realidad nuestra es otra de la que pueda ser la Cataluña Central», ha recordado Enric Adell.