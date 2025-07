Los 140 perros de la protectora Arca de Aldover se salvan del incendio de Paüls

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los miembros de la Protectora Arca han podido salvar de los efectos del incendio de Paüls (Baix Ebre) los 140 perros que hay alojados en la finca que tienen entre Aldover y Alfara de Carles. Las llamas casi llegaron hasta la valla perimetral e incluso los voluntarios tuvieron que ser desalojados.

Los nervios e idas y venidas fueron constantes durante este lunes y martes, hasta el punto que ya habían evacuado más de una cincuentena de animales. «Los perros que se quedaron todavía están muy nerviosos, pero los que se marcharon ahora al volver se los ve muy contentos. Ha sido una experiencia ver cuándo entraban y se reencontraban con los otros», ha explicado Susi Gómez, voluntaria de Arca.

Cuando el incendio se inició lunes a mediodía fueron conscientes que la situación podría ser complicada y ya empezaron a preparar «furgonetas y jaulas» por si tenían que evacuar rápidamente. Recibieron apoyo otras entidades animalistes y protectoras, que se pudieron llevar una cincuentena de animales cuando al atardecer los Mossos d'Esquadra los hicieron marchar por la proximidad de las llamas. «El problema es que cortaron las carreteras y mucha gente que nos ofreció furgonetas y fincas no pudieron subir», ha detallado Gómez. En no haber podido trasladar todos los animales, unos 80 quedaron en la protectora.

«Nosotros no queríamos marchar, nos queríamos quedar aquí con ellos, hasta que ya nos obligaron a irnos porque el fuego nos podría rodear», ha comentado la voluntaria. En aquel momento cuatro camiones de los Bombers se quedaron en la zona, hecho que los dio cierta tranquilidad. Tener la finca limpia de vegetación y solo con algunos árboles permitía a los efectivos de extinción trabajar con seguridad porque allá el fuego era difícil que avanzara con rapidez.

Hasta este martes a mediodía no pudieron volver a entrar a la protectora. «Necesitábamos dar agua a los perros. De comida tenían pero sin agua no pueden estar», ha explicado. «Cuando llegamos vimos que estaban todos bien, pero entonces los Bombers nos dijeron que el fuego estaba tan cerca que nos teníamos que llevar los 80 perros. No me lo creía. Fueron momentos de mucha angustia y de miedo, después de 24 horas sin dormir», ha relatado. Rápidamente, con la ayuda del Seprona de la Guardia Civil, pudieron contactar con otras protectoras y empezar a cargar los 80 perros. Cuando ya tenían el trabajo avanzado «vinieron hidroaviones y helicópteros y en cuestión de una hora y media pudieron sofocar las llamas» y pararon la salida de los perros.

Gómez ha remarcado que todos los animales están bien y que todos son adoptables. «Hay algunos que han sufrido algunos maltratos y penurias, pero con un poco de paciencia se adaptarán», ha finalizado.