El alcalde de Paüls: «Si no controlamos el flanco derecho, por la tarde podemos vivir situaciones complicadas en el pueblo y en Alfara»

El municipio de Paüls se ha despertado con el fuego activo y un fuerte viento que no está dando tregua al incendio forestal. En el pueblo se cumple estrictamente el confinamiento. Las calles están vacías y sólo se mueven los miembros del ADF y los trabajadores municipales, concentrados en tener a todo el mundo controlado y fuera de peligro, y pendientes de las órdenes y peticiones que les puedan hacer los cuerpos de extinción.

El alcalde, Enric Adell, ha apuntado que preocupa cómo avanzará el fuego en el flanco derecho cuando cambie el viento. «Si no lo controlamos, esta tarde podemos vivir situaciones complicadas aquí en el municipio y en el municipio de Alfara», ha dicho. En el pueblo no hay cobertura de telefonía y desde el consistorio se hacen bandos para recordar a la gente que no se mueva de casa.

A primera hora de la mañana, las calles de Paüls continuaban desiertas. Los vecinos están cumpliendo escrupulosamente el confinamiento mientras ven como las llamas han avanzado delante del pueblo, hacia el flanco derecho. El viento intenso que ha soplado toda la noche lo ha empujado hacia sudeste y lo ha contenido a pocos kilómetros del casco urbano, pero las llamas bajan por la carena despacio y se crean fumerades virulentas cuando pasa por uno de los valles.

Bandos y teléfonos abiertos

Los servicios que no funcionan hoy en el pueblo y la piscina estará cerrada por si hace falta que la hagan servicio los medios aéreos de extinción. Los bares y la tienda están cerrados y no se ha podido hacer llegar el pan al horno. Desde las nueve de la mañana, los altavoces hacen sonar tímidamente la jota de Paüls antes de que se escuchen los bandos donde se recuerdan que las carreteras cortadas y la restricción de movilidad total y se pide a la ciudadanía que nadie intente ir a las fincas ni circular por ninguno de los caminos del término.

Como no hay cobertura de teléfono móvil, los trabajadores del Ayuntamiento tienen las oficinas abiertas para atender cualquier petición de los vecinos y también se recuerdan constantemente, a través de los bandos, los teléfonos del Ayuntamiento (fijo y móvil).

Los ADF y los trabajadores preparados

En la sala de plenos se han reunido, alrededor de las ocho de la mañana, los miembros del ADF y el equipo de gobierno y los trabajadores municipales. Han intentado hacer algunas prospecciones sobre el terreno y estaban pendientes de las emisoras y la información que llega desde el Centro de Mando Avanzado.

Desde el primer aviso del fuego, este lunes, el ADF colaboró con los Bomberos y los cuerpos de emergencias para indicar los puntos de emplazamiento de agua, los caminos y las pistas forestales, y para suministrarlos come y agua. Este martes por la mañana esperaban órdenes mientras seguían la evolución del fuego desde el castillo, el punto más alto de Paüls. Algunos con lágrimas en los ojos, comentaban las zonas afectadas por el fuego, y hacían inventario entre todos de las fincas que prevén que se habrán quemado.

Pendientes del viento

Como es habitual en Paüls, el mistral ha aflojado a media mañana en el valle del pueblo, pero la preocupación ahora son las previsiones del cambio que se prevé esta tarde, con una marinada que puede ayudar a contener el flanco izquierdo, pero que puede empujar el fuego hacia el casco urbano en Paüls y Alfara de Carles. El alcalde Enric Adell lamentaba que ha avanzado «bastantes kilómetros» después de atravesar la carretera TV-3541 y ha afectado la zona del Valle de Vinyes, mientras se desplaza en dirección Prat de Comte y el Pinell de Brai, hacia la Terra Alta.

«Nos preocupa la zona de la C-12 porque si acaba atravesando el río, el incendio cogerá otras dimensiones», apuntaba Adell. También hay mucha inquietud en Paüls por lo que pueda pasar este martes por la tarde. «Si cambia el viento, la carga forestal que hay aquí detrás, nada tiene que ver con el incendio actual. Estaremos hablando de otro tipo de incendio, de otra magnitud. Será imposible controlar si se gira viento de bajo y acaba entrando a la zona de las Ombries, dirección en Alfara de Carles», ha detallado el alcalde.

Adell reconoce que preocupan las imágenes de los pueblo vecinos este lunes por la noche, con las llamas a tocar de las viviendas. «Vivieron momento de mucha angustia y lo que intentaremos es evitarlo al máximo, y ser conscientes que si la situación se descontrola». En este sentido, el alcalde de Paüls insiste a los vecinos que si el fuego se acerca, hay que quedarse en casa. «Entonces tendremos que ser capaces de gestionar a todo el mundo, que estén tranquilos y controlados en casa. Porque la zona más segura es la casa», ha remarcado.