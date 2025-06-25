El profesorado del Dertosa alerta de que el conflicto por la dirección «bloquea» su funcionamiento

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La asamblea de profesorado del Instituto Dertosa de Tortosa alerta del «bloqueo» del funcionamiento del centro, que no puede desarrollar las tareas para cerrar el curso y no preparar el próximo. El conflicto del claustro y la comunidad educativa con Educació por la elección de la nueva directora accidental no ha permitido constituir el equipo directivo.

El Departamento ha asignado una nueva inspectora para el centro, que se presentó el lunes pasado en un claustro extraordinario. La reunión no ha servido para acercar posturas, sino que «agravado el malestar general». El profesorado reprocha a la inspección que los aleccione y que incumpliera el funcionamiento del claustro, haciendo participar a la nueva directora, a la cual plantaron buena parte de los docentes.

Según explican los profesores en un comunicado, la nueva inspectora comunicó al claustro de Dertosa que el nombramiento de la dirección accidental «es irreversible». Los docentes y la comunidad educativa del instituto se oponen e insisten en «anular» el proceso y que la directora saliente o «algún miembro de consenso habilitado para la función directiva» pueda asumir el cargo de la dirección el próximo curso, mientras se vuelve a hacer la selección de director en el instituto.

La asamblea de profesores del Dertosa «exige un modelo de gobernabilidad educativo basado en la transparencia, la imparcialidad y el sentido de responsabilidad». Denuncian que «se están vulnerando derechos colectivos» y «desmantelando el modelo de gestión democrática».