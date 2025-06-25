La Fiesta del Renacimiento reunirá una sesentena de grupos internacionales de recreación histórica

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La 27.ª edición de la Fiesta del Renacimiento de Tortosa reunirá 59 grupos de recreación histórica procedentes de 8 países diferentes, que ofrecerán 21 espectáculos en espacios fijos y otros en 32 espacios de actuación simultáneos. Entre el 17 y el 20 de julio, la capital ebrense se transporta al siglo XVI, considerada la etapa «de esplendor» de la ciudad.

La programación incluye 450 franjas horarias de actividad «diversa y de calidad». Los espectáculos también se han agrupado en ocho itinerarios personalizados recomendados que puede adquirir el público. Las entradas se ponen a la venta el viernes.

La consejera de Cultura, Sònia Hernàndez, será la pregonera de la Fiesta después del acto de apertura de puertas en el Portal del Romeu que se hará el 17 de julio por la noche.

Las entradas de los espectáculos de pago estarán disponibles en línea el viernes y se podrán comprar presencialmente a partir del lunes en la Casa de Fiestas. Se ofrecerán itinerarios personalizados como el temático, nocturno, clásico, familiar, histórico, para sorprender, participativo o el de novedades. Hay paquetes con descuentos. Una decena de espectáculos son nuevos a la programación y cinco de estos son estrenos. También se estrenará una cena espectáculo en los Jardines del Príncipe.

El programa de la Fiesta del Renacimiento se estructura en bloques con los corrales de comedias, espectáculos en espacios fijos; las ceremonias de época y celebraciones; los ambientes del siglo XVI: exposiciones, visitas y muestras; talleres y juegos familiares; espacio naturaleza, con animales cerca del río Ebro; mercados de época de artesanía y oficios antiguos; campamentos y vida cotidiana; comedias en las plazas, espectáculos en abierto; rutas nómadas del siglo XVI, espectáculos itinerantes y animaciones de calle; y la ruta de la Saboga con 14 tabernas participantes

Encuentro de Abanderados después de la polémica

Uno «de los platos fuertes» será el Encuentro Internacional Abanderados en qué participarán agrupaciones de cuatro países, los Abanderados de Mindelheim y Neuburg (Alemania), los de Florencia y Sansepolcro (Italia), los de San Marino, y los Abanderados de Tortosa. La última edición del Renacimiento quedó marcada por el conflicto del grupo local de abanderados y su polémica actuación en la clausura de la Fiesta en la plaza del Àbsis. Los gritos y el enfrentamiento con otros grupos de recreación histórica municipales acabó con una denuncia y un juicio rápido al concejal de Junts per Tortosa y miembro de grupo de Abanderados, Domingo Tomàs. La jueza absolvió a Tomàs del delito de agresión.