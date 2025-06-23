Rescatan un pitbull en l'Aldea en estado de malnutrición extrema

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil detectaron durante una inspección rutinaria por la demarcación territorial dos perros de raza pitbull en el interior de un cobertizo de una casa rural en l'Aldea.

En una primera inspección visual, observaron que uno de los canes presentaba exteriormente claras muestras de falta de salud, por lo que inspeccionaron más a fondo el habitáculo, comprobando una absoluta falta de limpieza e higiene, y que además carecía de una zona techada que les protegiera de las inclemencias del tiempo, así como de agua limpia y comida.

En consecuencia, se procedió a intervenir uno de los animales, realizando gestiones con la Policía Local de L’Aldea, que activó el protocolo que el Ayuntamiento dispone para estos casos, dando aviso a la protectora Associació per al refugi i cura dels animals de L’Ebre (ARCA).

Por este motivo se trasladó al animal a una clínica veterinaria, donde fue atendido de manera urgente, siéndole diagnosticadas, entre otras patologías, leishmaniosis, filariosis y malnutrición extrema, prescribiendo el ingreso inmediato en un hospital veterinario, con el fin de salvar su vida.

Una vez identificada la propietaria de los perros, se procedió a instruir diligencias, investigándola como presunta autora de un supuesto delito de maltrato animal, dando cuenta de lo actuado al juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Tortosa.

El Código Penal, contempla para dicho delito penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con animales o para tener animales a cargo.