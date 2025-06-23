Localizan el primer nido de tortuga boba del verano en el Delta del Ebro

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El primer nido de tortuga boba del verano de la costa catalana se localizó este pasado viernes en el Parque Natural del Delta del Ebro. El nido presenta 119 huevos. Lo encontraron técnicos del parque y se activó el protocolo de seguimiento de nidificación que coordina el Departament de Territori.

La temporada de cría de la tortuga boba arranca a principios del mes de junio y se prolonga hasta finales de octubre. Las madres suelen hacer los nidos entre medios de junio y finales de julio, y las crías empiezan a emerger a partir de principios de agosto hasta medios o finales de octubre. La nidificación de tortugas bobas en el Mediterráneo occidental empezó hace unos 10 o 15 años, un cambio de comportamiento motivado probablemente por el cambio climático.