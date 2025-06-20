Detenido por vender droga en torno a un local de ocio de l'Aldea

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de l'Aldea (Baix Ebre) de 49 años por, supuestamente, dedicarse a la venta de drogas en torno a un conocido local de ocio de la población. A principios de año, los investigadores tuvieron conocimiento que el arrestado se dedicaría al tráfico de drogas.

A raíz de diferentes vigilancias y seguimientos, los agentes pudieron constatar que vendía las sustancias en torno a un local de ocio bastante concurrido de la misma población. El registro autorizado judicialmente de este jueves del domicilio y un almacén de su propiedad permitió intervenir 34,39 gramos de cocaína y una bolsa que contenía marihuana, así como 2.065 euros en metálico.

Durante la intervención, los agentes también encontraron varias herramientas utilizadas para la preparación, pesaje de la droga y posterior venta. El detenido ha pasado este viernes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Tortosa.