Queman colchones en una nave abandonada de Roquetes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el martes por la noche en un incendio en Roquetes. Los hechos pasaron a las 20.58 horas en una nave abandonada situada en la calle Pare Romanyà, que estaba tapiada por parte del Ayuntamiento.

Según explica el cuerpo de emergencias, alguien habría tirado un muro para poder acceder al interior y habría incendiado varios colchones y una pila de restos de madera en una hoguera. Cuando llegaron los bomberos no había nadie en el interior de la nave afectada.

A las 21.13 horas dieron por extinguido el fuego. Los bomberos también revisaron la estructura de la nave, la cual no quedó afectada. En la extinción del incendio trabajaron cuatro dotaciones terrestres de bomberos.