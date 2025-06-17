Diez detenidos en una operación contra tres puntos de venta de hachís y cocaína en Deltebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis hombres y cuatro mujeres, entre los 26 y los 59 años, como presuntos integrantes de un grupo organizado que se dedicaba en venta de hachís y cocaína desde tres domicilios de Deltebre. En un operativo este lunes en colaboración con la policía local, efectuaron cacheos en los tres inmuebles donde se producía la actividad delictiva, encontrando varias bolsitas de hachís y cocaína -12 gramos-, varias piezas de hachís, sustancias de corte y utensilios para preparar las dosis. Los agentes registraron también un domicilio ubicado en la población de Masdenverge, donde residía la persona que, supuestamente, lideraba el grupo criminal, encargada de transportar y distribuir la droga entre los puntos de venta.

El cuerpo y la policía local de Deltebre pusieron en marcha una investigación a finales del año pasado cuando tuvieron conocimiento de la actividad de venta de drogas por parte de tres hombres en dos inmuebles de la población. Las indagaciones constataron que la actividad se extendió a una tercera casa y con más implicados.

El grupo, según el comunicado policial, estaba liderado por un hombre domiciliado en la localidad de Masdenverge, encargado de transportar y distribuir los estupefacientes al resto de miembros. Precisamente, el resto de integrantes del grupo actuaban como lo que en el argot se conoce como «punteros», asumiendo la tarea de captar clientes y suministrarlos la droga.

Después de establecer un operativo de vigilancia de los accesos a los domicilios, los agentes observaron que diariamente se producía una constante entrada y salida de personas, las cuales estaban muy poco rato en las viviendas. Identificaron a varios individuos saliendo de los domicilios llevando sustancias estupefacientes.

En el transcurso de esta operación se detuvieron diez personas, siete en Deltebre y tres en Masdenverge. Los arrestados, investigados por supuestos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo organizado, pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción de Tortosa conocedor del caso.