Sucesos
Un camión se incendia en el área de servicio de la AP-7 del Baix Ebre
Los hechos han pasado a pocos minutos de las seis de la madrugada y han trabajado cuatro dotaciones de Bombers
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en el incendio de un trailer en el área de servicio del Baix Ebre de la AP-7, en l'Aldea. El aviso lo han recibido a las 05.43 horas y se han desplazado con cuatro dotaciones terrestres.
Una vez han llegado al lugar de los hechos han comprobado que han quemado las ruedas y el toldo del remolque, que transportaba bobinas de aluminio. El fuego no ha afectado a la tractora. Ninguna persona ha resultado herida.