Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en el incendio de un trailer en el área de servicio del Baix Ebre de la AP-7, en l'Aldea. El aviso lo han recibido a las 05.43 horas y se han desplazado con cuatro dotaciones terrestres.

Una vez han llegado al lugar de los hechos han comprobado que han quemado las ruedas y el toldo del remolque, que transportaba bobinas de aluminio. El fuego no ha afectado a la tractora. Ninguna persona ha resultado herida.