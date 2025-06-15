Un incendio obliga a evacuar una residencia para personas con discapacidad intelectual en Deltebre

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un incendio ha afectado la madrugada de este domingo a una residencia para personas con discapacidad intelectual situada en la avenida de la Pau, en Deltebre. El aviso se ha recibido a las 00.24 h y los Bomberos de la Generalitat han activado cuatro dotaciones, que han trabajado durante dos horas y cuarto aproximadamente.

Cuando los efectivos han llegado al centro, todos los residentes y trabajadores (un total de 27 personas) ya habían sido evacuados correctamente. El fuego se encontraba confinado en una habitación y se han practicado las primeras atenciones hasta la llegada del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El incendio se ha dado por extinguido a las 01.03 h. Acto seguido, los Bomberos han iniciado las tareas de ventilación con ventiladores y, a partir de la 01.47 h, se ha empezado el realojamiento de los pacientes en las zonas limpias del centro.

El SEM ha atendido a cuatro personas por inhalación de humo, tres de ellas han sido dadas de alta in situ y una cuarta ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.