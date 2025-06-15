Sucesos
Un incendio obliga a evacuar una residencia para personas con discapacidad intelectual en Deltebre
Cuatro personas han sido atendidas por el SEM por inhalación de humo, una de ellas trasladada al Hospital Verge de la Cinta en estado menos grave
Un incendio ha afectado la madrugada de este domingo a una residencia para personas con discapacidad intelectual situada en la avenida de la Pau, en Deltebre. El aviso se ha recibido a las 00.24 h y los Bomberos de la Generalitat han activado cuatro dotaciones, que han trabajado durante dos horas y cuarto aproximadamente.
Cuando los efectivos han llegado al centro, todos los residentes y trabajadores (un total de 27 personas) ya habían sido evacuados correctamente. El fuego se encontraba confinado en una habitación y se han practicado las primeras atenciones hasta la llegada del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El incendio se ha dado por extinguido a las 01.03 h. Acto seguido, los Bomberos han iniciado las tareas de ventilación con ventiladores y, a partir de la 01.47 h, se ha empezado el realojamiento de los pacientes en las zonas limpias del centro.
El SEM ha atendido a cuatro personas por inhalación de humo, tres de ellas han sido dadas de alta in situ y una cuarta ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.