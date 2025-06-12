Heridas dos personas en un incendio de un piso en l'Ampolla

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Seis dotaciones terrestres de Bombers de la Generalitat han trabajado en la extinción de un incendio de vivienda en l'Ampolla. El cuerpo de emergencias han recibido el aviso a las 11.56 horas y se han desplazado hasta el número 6 de la calle Saragossa.

Los bomberos han comprobado que el fuego ha quemado completamente el comedor de un primer piso, mientras que el resto de la vivienda ha quedado también afectado. Los bomberos han rescatado a dos personas que se habían confinado en el terrado. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a las dos personas por inhalación de humo.

Hacia las 14 horas se ha dado por finalizado el servicio después de hacer varias comprobaciones en la vivienda.