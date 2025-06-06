Niubó visita las nuevas guarderías de Tortosa, un «histórico proyecto educativo» para la ciudad

La consejera de Educación, Esther Niubó, con el alcalde y otros concejales de Tortosa visitando las obras de la nueva guardería del Temple.ACN

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha visitado las obras de las nuevas guarderías públicas que termina el Ayuntamiento de Tortosa. Están ubicadas en los barrios de Ferreries y del Temple, la que ha visitado la consejera, y abrirán puertas el próximo curso con una oferta de 148 plazas.

Niubó ha agradecido "la apuesta histórica" que ha hecho al consistorio con un proyecto que mejorará "el desarrollo de los niños, la conciliación de las familias, la integración y la acogida". El alcalde Jordi Jordan ha asegurado que las nuevas escuelas infantiles de 0 a 3 años han tenido "una buena acogida" y se ha registrado "una alta demanda en la preinscripción". El alcalde ha remarcado que ya está abierto el periodo de matrícula definitiva, hasta el 20 de junio.