Inmovilizan una furgoneta que circulaba por la N-340 por l'Ametlla superando la carga permitida

Los Mossos d'Esquadra han inmovilizado una furgoneta que superaba la carga permitida en el Baix Ebre. El vehículo fue interceptado cuando circulaba muy lentamente y creando retenciones en la N-340 en l'Ametlla de Mar.

Los agentes de la policía autonómica comprobaron que superaba en 1.200 kg la masa máxima autorizada de 3.500 kg. Además, a uno de los neumáticos le faltaban dos tornillos.

Imagen de uno de los neumáticos donde le faltan tornillos.

Mossos d'Esquadra

Por este motivo inmovilizaron el vehículo y denunciaron las graves deficiencias técnicas de la furgoneta.