La Fiesta del Renacimiento de Tortosa estará dedicada a los gremios y tendrá la edición más nocturna

La Fiesta del Renacimiento de Tortosa de este año se celebrará del 17 al 20 de julio y tendrá como eje temático los gremios de oficios y las cofradías agrupadas en los puestos de defensa de muralla, que eran los encargados de proteger y defender la ciudad en el siglo XVI. Los encargados de llevar el estandarte de la XXVIII edición serán los miembros del grupo de teatro Pastisset.

El concejal de la fiesta, Víctor Grau, ha anunciado que la oferta de ocio nocturno será la más abundante de la historia de la celebración para evitar las horas de más calor. Además, la oferta de ocio nocturno se trasladará al antiguo Camp de la Torreta de Remolins. Este martes se ha presentado también el cartel, elaborado por el alumnado del ciclo de diseño gráfico del Instituto de l'Ebre.