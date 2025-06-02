Tortosa construirá la nueva pista de atletismo con una subvención de 1,7 millones de la Generalitat

Render de la futura pista de atletismo que se construirá en unos terrenos del pueblo de Jesús, de Tortosa.ACN

El Ayuntamiento de Tortosa construirá la nueva pista de atletismo con una subvención de 1,7 millones de euros concedida por la Generalitat en el pueblo de Jesús. La pista será reglamentaria y tendrá ocho carriles. Esto permitirá acoger competiciones nacionales y estatales. El equipamiento también dispondrá de una pérgola, vestuarios y una sala polivalente, así como una pequeña grada y una zona arborizada.

Los terrenos donde se ubicarán las nuevas instalaciones ocupan una superficie de casi 44.000 metros cuadrados y se encuentran entre la carretera que une a Jesús y Roquetes, hasta el canal de la Derecha del Ebro. Estos se adquirieron en el mandato anterior. «Pero hasta ahora el proyecto no tenía la financiación garantizada», ha afirmado el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.