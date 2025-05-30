El Ayuntamiento de Camarles detecta presuntas irregularidades en el pago a proveedores

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Camarles ha detectado presuntas irregularidades en el pago a proveedores por valor de 700.000 euros. Según ha informado el consistorio, los hechos los detectaron en diciembre del 2024 y después de consultarlo con abogados decidieron pedir un informe al Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de la Diputación de Tarragona.

El documento imputa presuntos conductos irregulares tanto al tesorero saliente con funciones en la intervención municipal como también, y «en un grado de participación muy inferior», a la secretaria municipal saliente. Ahora, el consistorio ha encomendado a los servicios jurídicos la redacción de una «denuncia o querella para poner los hechos en conocimiento de la justicia de manera inmediata».

Después de un primer estudio, los abogados han apuntado que se podrían haber cometido los delitos de malversación, falsedad documental y de actividades prohibidas a los funcionarios. Desde el ayuntamiento han señalado que la investigación continúa abierta y no han descartado que el perjuicio económico en las arcas municipales pueda ser superior.

Finalmente, el consistorio ha añadido que «hay voluntad conjunta de los tres grupos políticos municipales para colaborar y coordinar esfuerzos en el esclarecimiento de los hechos relativos a este asunto».