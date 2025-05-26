Hasta 4.500 alumnos expondrán sus proyectos en las ferias FAIG de innovación educativa

Un grupo de alumnos escucha la presentación de uno de los proyectos en la Feria HAGO de las Tierras del Ebro en el Campus de la URV.ACN

Hasta 4.500 alumnos de primaria y secundaria de 150 centros de Cataluña expondrán entre esta semana y la próxima los proyectos que han trabajado durante todo el curso en una docena de ferias FAIG (Haciendo para Aprender, Imaginando Globalmente por sus siglas en catalán), un programa de innovación educativa del Departamento de Educación.

El programa FAIG se encuentra en el tercero de cuatro años previstos y tiene el foco en el aprendizaje para proyectos y como estos se vinculan a desafíos del entorno a fin de que el alumnado encuentre respuestas y coja concienciación. El Campus URV de Tortosa ha acogido este lunes la feria de las Terres de l'Ebre con la presencia de seis centros, que han mostrado en el resto de la comunidad educativa sus creaciones.