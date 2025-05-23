La papelera Saica Pack de l'Aldea invierte 17 MEUR para ampliar y mejorar la producción

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La papelera Saica Pack de l'Aldea ha invertido 17 millones de euros en dos proyectos para ampliar y mejorar la producción. De estos, 2.250.000 euros provienen de los fondos nucleares. Por una parte, se ha puesto en marcha una nueva línea de producción de cajas con doce puestos de trabajo y de la otra, se ha comprado una onduladora que sustituirá la existente y mantendrá 40 puestos de trabajo.

Según el director regional de la compañía, Jordi Bel, las inversiones potenciarán la transformación digital, así como la productividad de la fábrica. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha insistido que la línea de 35 millones de euros de fondo nucleares anunciada en abril no sólo se destinarán a proyectos empresariales, sino también a las infraestructuras del territorio.

El anuncio de la inversión a la papelera Saica Pack se ha hecho este viernes por la mañana, coincidiendo con la visita del conseller de Empresa i Treball Miquel Sàmper a la fábrica que la compañía tiene en l'Aldea y dónde trabajan 350 personas. La empresa transforma anualmente 250 millones de metros cuadrados de cartón que se convierten en cajas de cartón personalizadas para clientes de los sectores de la agricultura, la agroalimentación o la industria.

Así, se ha puesto de relieve la inversión de seis millones de euros para abrir una nueva línea de producción de cajas de cartón a partir de la adquisición de maquinaria que permite imprimir la caja por dentro y por fuera en un único pase. Esta inversión ha creado doce puestos de trabajo directo. Paralelamente, la empresa está invirtiendo once millones de euros para renovar una de las dos máquinas onduladores de la planta. Se trata de una maquinaria que transforma las bobinas de papel en planchas de cartón que sirven para hacer productos de embalaje. La iniciativa permite mantener 40 puestos de trabajo directo e incorporar visión artificial que detecte y rechace el producto que no sea útil. Con las dos propuestas, se ha incrementado la productividad en un 12%.

Apoyo de ACCIÓ

Los dos proyectos han contado con el apoyo de la agencia por la competitividad de la empresa del departamento de Empresa i Treball, ACCIÓ. La papelera ha recibido 2,25 millones de euros de la línea de subvenciones a inversiones de alto impacto empresarial del 2023 y 2024, que disponen de fondo de transición nuclear y que se destinan al impulso de proyectos empresariales a las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.

El consejero de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha insistido en el hecho que más allá de la línea de fondos nucleares de 35 millones de euros anunciada en abril, la ecotasa también servirá para dotar las infraestructuras del territorio, como podría ser la digitalización de regadíos o la mejora de las vías de conexión y acceso a empresas. «Los fondos de transición son acciones concretas a empresas, pero también en el territorio. Pueden gustar menos porque quizás restan acciones concretas a empresas, pero son tanto o más imprescindibles», ha remarcado.