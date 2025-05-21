Sucesos
Vuelca con su vehículo en la C-12 en Tortosa y queda atrapada en el interior
Los hechos han pasado a las tres de la madrugada y han trabajado tres dotaciones terrestres
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en una salida de vía de un turismo en la C-12 en Tortosa. El aviso lo recibieron a las 03.16 horas y se desplazaron con dos dotaciones terrestres.
Una vez allí comprueban cómo un vehículo ha caído por talud al margen de la vía y ha quedado volcado de forma inestable con una persona atrapada en el interior. Los bomberos han procedido a asegurar el vehículo y han extraído al conductor.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo ha atendido en el lugar de los hechos y lo han trasladado con pronóstico leve hasta el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Los bomberos han ayudado a retirar el vehículo accidentado y han procedido a limpiar la calzada.