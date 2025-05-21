Interceptan un vehículo con casi 79 kg de hachís ocultos en un doble fondo en la AP-7 en Camarles

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de l’Ametlla (PAFIF) durante un control interceptó en el área de servicio de la AP-7 del Baix Ebre un vehículo. Durante la comprobación la documentación del conductor detectaron que tenía antecedentes policiales relacionados con delitos contra la salud pública.

Tras una breve entrevista, el hombre mostró claras contradicciones por lo que los agentes procedieron a la inspección del interior del vehículo. Durante el registro, los agentes percibieron un fuerte olor como el que desprende el hachís. Además el conductor presentaba síntomas de nerviosismo, por lo que iniciaron un registro del vehículo más exhaustivo.

Durante el minucioso registro, los agentes se percataron de la existencia de un compartimento oculto o doble fondo, el cual procedieron a abrir mediante herramientas específicas. Tras un panel metálico encontraron una gran cantidad de paquetes perfectamente embalados que desprendían un aroma muy intenso a hachís.

El compartimento utilizado como doble fondo era manipulable con un mecanismo hidráulico oculto que activaba, a su vez, una palanca que provocaba la apertura del habitáculo para, así, ocultar o extraer la sustancia estupefaciente.

El conductor, único ocupante del vehículo, fue inmediatamente detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La sustancia incautada una vez pesada arrojaba una cantidad de casi 79 kg, con un precio en el mercado de casi 143.000 euros, pudiendo llegar a duplicarse una vez llegara a otros países de centro y norte de Europa.

El detenido, el vehículo y la droga aprehendida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Tortosa (Tarragona). El magistrado decretó el ingreso en prisión del detenido.