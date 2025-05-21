Detenido y encarcelado un hombre que circulaba por la AP-7 en el Baix Ebre con 150 kilos de hachís en el coche

El hachís decomisado por los Mossos en el conductor detenido al AP-7 a la altura de la Ametlla de Mar.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes de madrugada a un hombre de 57 años que circulaba por el tramo ebrense del AP-7 con 150 kilos de hachís en su coche. Hacia la una menos cuarto de la madrugada, una patrulla de servicio que transitaba por la autopista a la altura del término municipal de l'Aldea (Baix Ebre) detectó un turismo que efectuó maniobras extrañas al detectar la presencia policial, reduciendo la velocidad y situándose detrás suyo. Los agentes comprobaron que el vehículo tenía pendiente un requerimiento por sustracción de la documentación en Rumania y decidieron pararlo para comprobar la información e identificar su conductor. En el momento de requerirle que se detuviera reaccionó acelerando la marcha e inició una huida.

En la huida, según los Mossos, condujo de manera temeraria por el medio de la vía provocando que otros usuarios tuvieran que apartarse en el arcén|ribera con el fin de evitar una colisión. Después de recorrer|recurrir unos quince kilómetros detrás del vehículo indemne los policías consiguieron pararlo a la altura de la Ametlla de Mar.

En el interior del vehículo los agentes localizaron dos abarrotes de hachís y dos bolsas de deporte que también contenían hachís con un peso total de 150 kilogramos.

El conductor quedó detenido por un delito de tráfico de drogas y condujo de manera temeraria. Ha pasado este miércoles a disposición del juez de guardia de Tortosa, que ha ordenado su ingreso en la prisión.