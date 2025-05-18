Este domingo de madrugada ha tenido lugar un accidente de tr\u00e1fico en el t\u00e9rmino municipal de Tivenys, concretamente en la carretera T-301, en el punto kilom\u00e9trico 10,6. El Servicio de Emergencias ha recibido el aviso a las 2.13 horas de la madrugada.. El accidente ha sido un choque frontal entre dos turismos, uno con cuatro ocupantes y el otro con un \u00fanico ocupante. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat.. Al llegar, los efectivos han encontrado a dos personas atrapadas dentro de los veh\u00edculos, motivo por el cual han tenido que llevar a cabo tareas de excarcelaci\u00f3n para liberarlas. Uno de los conductores ya se encontraba fuera del veh\u00edculo y en estado leve. En total, ha habido cinco afectados, un herido leve, uno menos grave y uno grave, todos ellos del veh\u00edculo con cuatro ocupantes. El \u00fanico ocupante del otro coche tambi\u00e9n ha resultado herido leve.. Todos los heridos han sido evacuados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, excepto una de las personas heridas, que ha podido ser atendida in situ.